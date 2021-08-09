Günlük koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka ve vefat sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 23 bin 731 vaka tespit edildi, 117 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Ağustos 2021 ''Günlük Koronavirüs Tablosu'' verilerine göre, son 24 saatte 245 bin 253 test yapıldı, 23 bin 731 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 365 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

İŞTE 9 AĞUSTOS KORONA TABLOSU:

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 47,75 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 140 bin 662'si birinci doz, 29 milyon 637 bin 537'si ikinci doz, 5 milyon 774 bin 462'si üçüncü doz olmak üzere 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Batman, Gümüşhane, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

'10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka artışlarıyla ilgili önümüzdeki 10 gün önemine dikkat çekerek, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı

HAKKARİ MAVİYE DÖNDÜ

Hakkari, aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek sarıdan maviye döndü. Bakan Koca, yaptığı açıklamada diğer iller Hakkari'yi örnek almalı diyerek, "Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkent Ankara ve Ordu da aşılama tablosunda düşük riskli illeri gösteren maviye kategoriye döndü.