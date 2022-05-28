  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı: Almanya'da yaşadığım sıkıntıları...

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı: Almanya'da yaşadığım sıkıntıları...

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı: Almanya'da yaşadığım sıkıntıları...

Yaz tatili için Türkiye'ye gelmeye başlayan binlerce gurbetçi Avusturya’dan kalkan trenle Edirne'ye ulaştı.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri başladı. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

40 SAAT, 400 KİLOMETRELİK YOLCULUK
Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.

 ''VATAN HASRETİYLE YAŞIYORUZ''
Ana vatan Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen gurbetçiler, Türk bayrağını görür görmez duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Türkiye'de hem tatil yapacaklarını hem de akrabalarıyla bir araya geleceklerini ifade eden gurbetçiler, vatan hasretiyle yaşadıklarına değindi.

 ''ALMANYA'DA YAŞADIĞIM SIKINTILARI BURADA GİDERMEK İSTİYORUM''
Yolculuklarını tamamlayan vatandaşlardan biri, ''Almanya'da yaşıyorum. Orada yaşadığım sıkıntıları burada gidermek istiyorum. Bunu orada yapamıyoruz'' derken, bir diğeri, ''Hemen telefonlara sarılıyoruz bayrağımızın fotoğrafını çekip arkadaşlarımıza gönderiyoruz'' şeklinde konuştu.

Etiketler edirne tren gar gurbetçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmetçik'in yeni milli gücü görücüye çıktı
FETÖ’nün manevi oğlundan skandal paylaşım: Erdoğan posterini çiğnedi
Aydın'da UFO paniği! Gören inanamadı
Otomobil almak isteyenlere bir iyi, bir de kötü haber
Sosyal medya şimdi de bu karikatürü konuşuyor
Taksimetreler için yeni karar
Esra Ezmeci takipçisinin ''garip'' sorusuna verdiği yanıt olay oldu
AK Partili Ünal'dan yeni yasa için dikkat çeken ''dezenformasyon'' çıkışı
Patronlardan ''ara zam'' kararı! Asgari ücret 6 bin lira oldu
Gurbetçilerin Türkiye'ye akını başladı! Koşun koşun Euro 17,50 TL!