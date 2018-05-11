Gurbetçiler için kritik uyarı: Son 2 gün !

60 ülkede 123 sandık bölgesinde yaklaşık 3 milyona yakın seçmen sandığa gidecek. Yurt dışındaki vatandaşların yarın akşama kadar seçmen kütüğüne kayıt yaptırması gerekiyor.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre diğer taraftan yetkililer yurt dışındaki vatandaşları da bu konuda uyardı. Vatandaşların YSK’nın internet sitesinden seçmen bilgilerini kontrol edip eksiklik olması durumunda en yakın konsolosluğa başvurmaları gerektiği belirtildi.AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi ise Batı Avrupa’daki seçmene yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. 14 Mayıs’a kadar çalışmaların tamamlanması planlanırken, geçtiğimiz seçimlerde vatandaşların bilgilendirilmesinde, randevu sistemi ve uygulanmasında yaşanan sorunların tekrar oluşmaması için de özellikle üzerinde çalışılıyor. 20 Mayıs’ta Bosna Hersek’e gerçekleştireceği ziyaretinde 10 binlerce kişiye seslenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu mitingle birlikte yurt dışı seçim kampanyasını da başlatmış olacak.