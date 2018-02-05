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  3. 05 Şubat 2018 23:54

Gürcistan Başsavcılığı harekete geçti !

Gürcistan'da tutuklanan FETÖ okuluna ait yöneticilerden Mustafa Emre Çabuk'un Türkiye'ye iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesi'ne başvuruldu.

Gürcistan Başsavcılığı harekete geçti !
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Gürcistan Başsavcılığından, geçen yıl başkent Tiflis'te tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk'un Türkiye'ye iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesine başvurulduğu bildirildi.

Başsavcılığın resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada, geçen yıl 24 Mayıs'ta tutuklanan Çabuk'un, Türkiye ve Gürcistan arasındaki uluslararası anlaşma gereği Türk tarafına iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesine başvurulduğu belirtildi.

Çabuk'un mülteci statüsü ve sığınma talep etmesine rağmen bu hakların verilmediği kaydedilen açıklamada, "Dolayısıyla uluslararası anlaşmalar ve Gürcistan'ın iç hukuku ve yasalar gereği bu şahsın iade edilmesini engelleyecek bir durum bugün artık ortada kalmadı." ifadelerine yer verildi.

KARARA BAĞLANACAK

Tiflis Şehir Mahkemesinin, Çabuk'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararı görüşmek üzere yakın zamanda toplanması bekleniyor.

Türkiye'nin, FETÖ şüphelisi Çabuk'un iadesi için Gürcistan'a yaptığı başvuruda, zanlının FETÖ'nün talimatıyla Gürcistan'daki Demirel Koleji'nin hisselerini satmak veya saklamaktan arandığı belirtilmişti.

Gürcistan hükümeti, 8 Temmuz'da Çabuk ve ailesinin sığınma talebini reddetmişti.

AA

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