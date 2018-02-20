Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi !
Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi !
Yerli motor üretildi ! İlk onlar kullanacak...
Yerli motor üretildi ! İlk onlar kullanacak...
YPG/PKK'dan Hatay'a top mermili saldırı !
YPG/PKK'dan Hatay'a top mermili saldırı !
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Bahçelievler'de dehşet ! Silahla vurdu
Bahçelievler'de dehşet ! Silahla vurdu
İttifağa 3. parti mi geliyor ? Kritik görüşme
İttifağa 3. parti mi geliyor ? Kritik görüşme
O ülke heyet gönderdi: ''Türkiye'yi örnek alıyoruz''
O ülke heyet gönderdi: ''Türkiye'yi örnek alıyoruz''
Fare için donanma harekete geçti !
Fare için donanma harekete geçti !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Şubat 2018 20:37

Güvenlik Uzmanı Ağar'dan milis açıklaması

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Esad'a bağlı güçlerin Afrin'e girdiği iddialarını böyle değerlendirdi.

Güvenlik Uzmanı Ağar'dan milis açıklaması
A+ A-

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Esad rejimini destekleyen İran yanlısı milislerin Afrin'e girdiği iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ağar, bilgilerin teyide muhtaç olmasına karşılık bunların tuzak kokan fotoğraflar olduğunu söyledi. Ağar'ın açıklamaları şöyle:

"Özellikle bugün 11 meskûn mahallin ele geçirilmesiyle birlikte harekâtta aslında yeni bir evrenin başlamış olduğunu görüyoruz.

Silahlı kuvvetlerimiz hakim arazi kesimlerinde ortaya koymuş olduğu etki belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bu etkinin meskûn mahallerin temizlenmesi konusunda da çok önemli bir ispat ortaya çıktı bugün.

Esad'a bağlı milisler Afrin'e girdi: İlk görüntüler geldi !Esad'a bağlı milisler Afrin'e girdi: İlk görüntüler geldi !

Tabi bu ortaya çıkan fotoğraf bölücü örgütü çok fazlasıyla farklı projeksiyonlara yöneltti. Bunlar içerisinde de aslında 3-4 gündür konuşulan bir konu, ilk önce dedikodularla başladı, sonra bir takım resmi fotoğraflar.

TÜRKİYE'Yİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞAN BİR KONVOY

İlk önce rejim dendi, sonra İran'ın yetiştirdiği ulusal muhafızlar dendi, hayır hizbullah dendi. En sonunda Halep'in daha önce düşmesiyle birlikte YPG'li PKK'lı teröristlere verilen bölgelerden çıkan ve sözde mezhebi meşrebi semboller taşıyan ve doğrudan Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan bir konvoy.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bedelini ağır öderler''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bedelini ağır öderler''

O konvoyun hareketlenmesinden sonra bir bilgi geldi ki, bizim unsurlarımız; karasal ve havadaki vurucu unsurlarımız, bu konvoya karşı bir etki ürettiği ve bu konvoyun dağıldığı, bir kısmının imha olduğu ve bir kısmının kaçtığı yönünde bilgiler. Bunlar sahadan gelen, teyide muhtaç ama bunlar ağzına kadar tuzak kokan fotoğraflar."

milis , esad , ateş , abdullah ağar , afrin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM