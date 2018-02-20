Esad'a bağlı milisler Afrin'e girdi: İlk görüntüler geldi !

Rejim yanlısı milis grupların Afrin'e girdiği iddia edilmiş, Suriye devlet televizyonu konvoy görüntüsü yayınlamıştı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre uyarı amaçlı topçu atışı üzerine ilerlemeye çalışan milisler kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi



Bugün Reuters'in geçtiği habere göre Suriye devlet televizyonu, Afrin’e giren hükümet yanlısı milislerin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, kamuflaj giyen milisler silahlarını ve Suriye bayraklarını sallayarak terör örgütü YPG'nin elindeki bir kontrol noktasından Afrin’e giriş yapıyordu.

Reuters'ın Hizbullah medyasına dayandırdığı iddiaya göre de Esad'a bağlı güçler Halep tarafından Afrin'e girdi. Afrin'e gidenlerin Suriye ordusu değil Esad rejimi yanlısı 'halk birlikleri' adı verilen milis güçleri olduğu belirtildi. Suriye devlet televizyonu da kamuflaj giyen milislerin terör örgütü YPG'nin elindeki bir kontrol noktasından Afrin’e giriş yaparken görüntülerini yayınladı.

Suriye TV'si ise Türkiye'nin milislerin girdiği bölgeyi vurduğunu da iddia etti.

TOPÇU ATIŞI YAPILDI GERİ ÇEKİLDİLER

AA'nın duyurduğu habere göre Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok, YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz" açıklaması yapmıştı.

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