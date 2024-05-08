Nagehan Alçı'dan güldüren Rasim Ozan Kütahyalı itirafı

Geçtiğimiz Ekim ayında eşi Rasim Ozan Kütahyalı'yla boşanarak evliliklerine son noktayı koyan Nagehan Alçı, canlı yayında "Rasim'den neler çektim" dedi.

Ümit Zileli ile Nagehan Alçı KRT'de katıldıkları bir canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti.

"Uzun süre sonra ilk kez böyle rahat bir program yaptık." diyen Ümit Zileli'ye "Sen Rasim'e alışmışsın" yanıtı veren Alçı "Rasim'den neler çektim" diyerek güldü.

Alçı'nın bu ifadesi stüdyoyu kahkahaya boğarken, Ümit Zileli'nin yanıtı "manşeti sen attın" oldu.

Tek celsede boşandılar

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası 3 Ekim 2023 tarihinde İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi.

Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.

Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel dostça, herşey iyi" şeklinde yanıt verdi.

Nagehan Alçı boşanma sonrası sessizliğini bozdu

İkilinin boşanma süreciyle ilgili gündeme peş peşe çok dikkat çeken iddialar atılsa da ikili bugüne kadar sessizliğini korumuştu.

Ünlü radyocu Adem Metan'ın moderatörlüğündeki geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan "Peki Sonra?" programına konuk olan Nagehan Alçı boşanma süreciyle ilgili sessizliğini de bozmuştu.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile karakter farklılıkları ve zamanla ilişkinin yorulması nedeniyle evliliklerini noktaladıklarını belirtti.

Alçı, "Doğru bir evlilik miydi?" sorusuna ise "Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu" şeklinde cevap verdi.

Metan'ın "Evliliğiniz neden bitti?" sorusunu yanıtlayan Alçı, 13 yıllık birlikteliklerinin kendisine birçok şey öğrettiğini ifade ederek, halen Kütahyalı ile görüştüklerini vurguladı. Ayrılık sonrasında yaşananları açıklamaktan çekinmeyen Alçı, izleyicilere evliliklerinin ardındaki gerçekleri tek tek aktardı.