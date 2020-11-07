Hadsiz! Atatürk'ü ''Deccal'' ilan etti!

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Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan ifadeler paylaştı.
Akgündüz, Atatürk’e “deccal” denilen ifadelerin yer aldığı ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Akgündüz paylaşımına herhangi bir yorum eklemedi.
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