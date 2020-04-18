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  3. 18 Nisan 2020 11:11

Hafta sonu güneş, haftaiçi yağış! Yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, Türkiye yazdan kalma bir haftasonunun ardından yeniden yağışlara teslim olacak. İşte 5 günlük hava tahmin haritaları.

Hafta sonu güneş, haftaiçi yağış! Yağışlı hava geri dönüyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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