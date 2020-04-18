Hafta sonu güneş, haftaiçi yağış! Yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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