Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın ifadesi ortaya çıktı. Teröristin ''Talimat gelince bombayı bırakıp kaçtım'' dediği öğrenildi.

İstiklal Caddesinde pazar günü Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli kadının banka bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısından sonra, PKK/YPG talimatıyla bombayı bıraktığı tespit edilen Ahlam Albashır, kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

"KALABALIĞA BAKTI VE PATLAT TALİMATI VERDİ"

Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.

Albashır'ın resmi ifadesine ise dün akşam saatlerinde başlandığı öğrenildi.





DHA