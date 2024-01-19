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Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Yahya ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan, bakanlık görevine getirilen Yahya'yı kutlayarak, Antaya Diplomasi Forumu'na davet etti.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA DAVET

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Yahya'ya tebriklerini ve başarı dileklerini ileterek, 1-3 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti. Türkiye ve Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkat çeken Bakan Fidan ve Yahya, ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

Etiketler görüşme hakan fidan
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