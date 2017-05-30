Hakim böyle fırçaladı: ''Koskoca Tümgeneralsin...''

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde ’Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, savunmasını yapan eski Tümgeneral Kubilay Selçuk, savcılıkta verdiği ifadeyi baskı altında imzaladığını söyleyince Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Koskoca Tümgeneralsin imzalamasaydın. Savcılık sorgusunda baskı yapılmaz" diyerek, tepki gösterdi.



Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, Mehmet Dişli’nin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Akıncı Üssü’nde tutulduğu odada bulunan Çiğli 2’nci Ana Jet eski Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk savunmasını yaptı. Savunmasında, 15 Temmuz günü Akıncı Üssü’ne daha önce birlikte çalıştıkları Hakan Evrim’i ziyarete gittiğini söyleyen sanık Selçuk, suçlamaları kabul etmedi.

'TESADÜFEN O ODADAYDIM' İDDİASI

Genelkurmay Başkanı Akar’ın, Akıncı Üssü’nde tutulduğu odada bulunmasının tamamen tesadüf olduğunu söyleyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Komutan odaya geldiğinde kızgın bir şekilde sürekli konuşuyordu. Yaklaşık yarım saat konuştu. Ben o anda kendisine orada misafir olarak bulunduğumu anlatma fırsatı bulamadım. Olayların gidişatı ve komutanın, ’gidin şunları engelleyin, bu işten vazgeçsinler’ demesi üzerine odadan defalarca çıkıp 143. Filoya gidip geldim. Genelkurmay başkanının bu isteklerini doğrultusunda kaosun önlenmesi için görevimi samimi bir şekilde yapmaya çalıştım. Ben kesinlikle Genelkurmay Başkanına darbenin başına geçmesi yönünde teklif yapmadım, böyle bir teklifin yapıldığını da duymadım. 143. Filoya gidiş gelişimde de buranın bir hareket merkezi olduğu havasını hissetmedim."

HULİSİ AKAR’IN DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Selçuk, Genelkurmay Başkanı Akar’ın ifadesinde, kendilerini darbeci olarak göstermesini de anlayamadığını belirterek, Akar’ın dinlenmesini talep etti.



ARAYA GİRİNCE MAHKEME BAŞKANI SİNİRLENDİ

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Dik, sanığın savcılıkta verdiği ifadesini okumaya başladı. Bu sırada araya giren sanık, bazı hususların doğru olmadığını söyledi. Sanığın araya girmesine sinirlenen Mahkeme Başkanı Dik, "Sizin ifadenizi okuyorum, ne yapabilirim?" dedi. Sanık ise "Baskı altında alındı efendim" yanıtını verdi. Bu cevap üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Koskoca tümgeneralsin imzalamasaydın. Ayrıca savcı ifade sırasında baskı yapmaz. Hiçbir hakim savcı ifade sırasında baskı yapmaz" diye çıkıştı. Duruşma, sanığın çapraz sorgusuyla devam etti.