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  3. 14 Temmuz 2017 07:56

Hakkari'de sokağa çıkma yasağı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki yerleşim biriminde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari'de sokağa çıkma yasağı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy ve mezrada ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Altınsu köyü ve İncesu mezrası sınırları içinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisinde 14 Temmuz günü saat 04.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

AA

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