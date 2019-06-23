Hakurk'ta PKK'ya bir darbe daha !

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.