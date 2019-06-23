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  3. 23 Haziran 2019 10:22

Hakurk'ta PKK'ya bir darbe daha !

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Hakurk'ta PKK'ya bir darbe daha !
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Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.
 
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.

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