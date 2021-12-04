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Halı sahada acı olay! Bir anda yere yığıldı

Antalya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan 37 yaşındaki adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesinde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan ve güvenlik kamerası sektöründe çalışan 37 yaşındaki Akif G., arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya top oynamaya gitti. Maçın başlamasından kısa bir süre sonra G., bir anda olduğu yere yığılıp kaldı.

Arkadaşları yardımına koştu ama!
G.’nin yere düştüğünü gören arkadaşları ve halı saha görevlileri hemen yardımına koştu. G., kısa sürede halı sahanın yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akif G.’nin cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

O dakikalar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı
Olay anı, halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maçın devam ettiği sırada gelen bir topa kafa vurmak isteyen Akif G.nin, topun üzerinden geçmesinin ardından bir anda yere yığıldığı, sadece 1-2 saniye öncesinde ceza sahasının önünde eliyle kalbini yokladığı gözleniyor.

Etiketler antalya halı saha
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