Halisdemir’in adı marka olarak yaşayacak

15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlıkla hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin simgesi olan Ömer Halisdemir’in ismi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilledi.

Sözcü gazetesinden Barış Özkan'ın haberine göre Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut'tan aldığımız bilgilere göre, Ömer Halisdemir’in isminin tescil başvurusu eşi Hatice Halisdemir tarafından yapıldı. Ömer Halisdemir’in isim hakkını kullanmak isteyen başka tüzel kişi ve şahısların daha önceden yaptığı benzer başvurular şehidin isminin ticarete alet edileceği düşüncesi ile reddedildi. Ömer Halisdemir’in bütün isim hakları an itibariyle eşi Hatice Halisdemir’e ait. Halisdemir’in ailesinin bu kararı isimden maddi kazanç sağlamak isteyen kötü niyetli kişilerin önüne geçmek için aldığı öğrenildi.

Diğer yandan konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut ise, “Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmiş ve darbeye karşı direnişin simgesi haline gelmiş çok önemli bir isim. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi gözünü kırpmadan vurarak etkisiz hale getirmiş ardından darbeci askerler tarafından şehit edilmiştir. Bu kanlı darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynayan Kahraman Ömer Halisdemir ülkemiz için sembol olmuştur. Böyle bir kahramanın adının tescillenerek koruma altına alınması önemli bir gelişmedir” dedi.