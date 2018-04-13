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  3. 13 Nisan 2018 19:06

Halk Otobüsü dehşeti: 2 ölü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde aynı motosiklette seyahat eden küçük yaştaki kuzenler, çarpıştıkları otobüsün altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Halk Otobüsü dehşeti: 2 ölü
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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Vural Sokak ile Sever Sokak’ın kesişişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.K. yönetimindeki halk otobüsü Sever Sokak’ta ilerken, Sever Sokak’tan çıkan Tural Ö. (16) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile Hasan S. (14) ve Tural Ö. motosikletle beraber halk otobüsünün altında kaldı. Otobüs altında kalan motosiklet metrelerce sürüklendi.

O sırada kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından ilk olarak otobüsün altında sıkışan kuzenler çıkarıldı.

Otobüsün altından çıkarılan kuzenler sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kuzenler Hasan S. ve Tural Ö. hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü D.K. gözaltına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


İHA

kocaeli , özel halk otobüsü , kaza , motosiklet , darıca
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