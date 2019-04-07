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  3. 07 Nisan 2019 16:23

Hamamda aile faciası: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Ankara'da bir hamama giden ailede anne ve kızı havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Hamamda aile faciası: Anne ve kızı hayatını kaybetti
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Ankara'da bir hamama giden 4 kişilik aileden anne ve kızı havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Çatalca Caddesi üzerinde bulunan bir hamamda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne H.T. (41) sürekli olarak gittiği hamama, bu sefer beraberinde kızı H.Y.T. (8), eşi ve oğlunu da götürdü. Anne H.T. ve kızı H.Y.T., kadınların bulunduğu bölüme girerken, baba ve oğul erkeklerin bulunduğu bölüme girdi. Anne H.T. ve kızı H.Y.T. henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hamamda bulunan havuzda boğuldu. O sırada hamamda bulunan iki hemşire, hamamın sağlık görevlisiyle birlikte anne ve kızına müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.T. ve H.Y.T. kurtarılamadı.

Olay yaşandığı sırada, hamamın erkek bölümünde olduğunu ve haberi aldığında boğulan anne ve kızına müdahale etmek için kadınlar bölümüne ulaştığını anlatan hamamın sağlık görevlisi Sebahattin Öztürk, kadınlar bölümüne ulaştığında iki hemşirenin H.T. ve H.Y.T.'ye müdahale ettiğini, sonrasında kendisinin de elinden geleni yaptığını ancak boğulan anne ve kızın kurtarılamadığını söyledi.  Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

boğulma , anne , kız , hamam
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