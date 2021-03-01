Hangi iller kademeli normalleşebilecek ? İşte o iller
Hangi iller kademeli normalleşebilecek ? İşte o iller
Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
Normalleşmeye destek yüzde 58
Normalleşmeye destek yüzde 58
İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kademeli normalleşme dönemi
İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kademeli normalleşme dönemi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hangi iller düşük ve orta, hangi iller yüksek ve çok yüksek riskli?

Hangi iller düşük ve orta, hangi iller yüksek ve çok yüksek riskli?

Hangi iller düşük ve orta, hangi iller yüksek ve çok yüksek riskli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, düşük ve orta riskli illerin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını söyledi. İşte o iller...

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımlarını açıkladı. İllerin risk gruplarına ayrıldığını ve düşük ile orta riskli illerin hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulacağını belirtten Erdoğan, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yasakların devam edeceğini açıkladı.

Peki hangi iller düşük riskli? Hangi iller orta riskli? Hangi iller yüksek riskli ve hangi iller çok yüksek riskli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu sırada sosyal medya hesabından risk gruplarına göre Türkiye haritası yayınladı. İşte o iller...

Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kritik açıklamalarTürkiye
Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Batman, Mardin, Bitlis, Siirt, Şırnak, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari

Orta riskli iller

Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Bursa, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

 Yüksek riskli iller

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Artvin, Ardahan, Kütahya, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak

Çok yüksek riskli iller

Balıkesir, Edirne, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize

Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımlarıErdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımlarıGüncel

 

Etiketler harita Türkiye haritası risk haritası koronavirüs Türkiye normalleşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Çorum'da korkutan gelişme: Öğretmenden virüs bulaştı, 6 öğrenci pozitif!
Çorum'da korkutan gelişme: Öğretmenden virüs bulaştı, 6 öğrenci pozitif!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açtı ağzını yumdu gözünü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açtı ağzını yumdu gözünü
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!