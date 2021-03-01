Hangi iller düşük ve orta, hangi iller yüksek ve çok yüksek riskli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, düşük ve orta riskli illerin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını söyledi. İşte o iller...
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımlarını açıkladı. İllerin risk gruplarına ayrıldığını ve düşük ile orta riskli illerin hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulacağını belirtten Erdoğan, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yasakların devam edeceğini açıkladı.
Peki hangi iller düşük riskli? Hangi iller orta riskli? Hangi iller yüksek riskli ve hangi iller çok yüksek riskli?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu sırada sosyal medya hesabından risk gruplarına göre Türkiye haritası yayınladı. İşte o iller...
Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kritik açıklamalarTürkiye
Düşük riskli iller
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Batman, Mardin, Bitlis, Siirt, Şırnak, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari
Orta riskli iller
Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Bursa, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars
Yüksek riskli iller
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Artvin, Ardahan, Kütahya, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak
Çok yüksek riskli iller
Balıkesir, Edirne, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize
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