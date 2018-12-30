Hanutçu ve taksicilere ceza yağdı

İstanbul’da turizm polisleri turistleri adeta canından bezdiren başta “Hanutçular” olmak üzere fazla ücret alan taksici ve eğlence mekânlarıyla ilgili son 1 yılda yaptığı çalışmalar dikkat çekti. Turistleri bunaltan bin 598 hanutçuya yaklaşık 200 bin lira, fazla ücret aldığı belirlenen bin 38 taksiciye 777 bin lira, “sahte alkol” ve “sağlıksız ürün bulundurmak” gibi gerekçelerle eğlence mekânlarına büyük çapta para cezaları kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı turistlerin adeta kabusu olan hanutçular, son zamanlarda bu fahiş fiyatla gündeme gelen taksiciler ve yoğun şikayetlerin yaşandığı eğlence mekanları yönelik çalışma başlattı.

HANUTÇULAR ENGELLENDİ

Özellikle Sultanahmet ve çevresiyle Taksim Talimane gibi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran turizm polisi, son 1 yılda sadece Fatih civarında bulunan 876 hanutçuya işlem yaparak, 108 bin 624 lira para cezası kesti. Taksim-Talimhane bölgesinde de hanutçuluk yaptığı tespit edilen 722 kişiye de 89 bin 528 lira ceza kesildi. Hanutçu bulunduran 10 işyeri hakkında da tutanak düzenlendi.

İŞYERİ DE BOYACI DA DENETLENDİ

Turizm polisi, özellikle Talimane bölgesindeki şikayetler üzerine 1 yıldır yaptıkları çalışmalarda 608 mekanı kontrol ederek 293 işyerine 1 milyon 107 bin 622 lira cezai işlem uyguladı. Bölgede sahte parfüm satan, dilencilik yapan ve ayakkabı boyayarak turistlerden yüksek ücret talep eden şüphelilere de işlem yapan ekipler 31 bin lira para cezası kesti. Fuhuş yaptırdığı belirlenen yabancı uyruklu 11 kadın da yakalandı.

İSTANBUL GENELİ DENETLENDİ

Turizm polisi, 2018 yılında, nargile kafe, restoran, eğlence merkezi gibi turistlerin yoğun olarak gittiği adreslerde çok sayıda denetim yaptı. Çalışmalarda, “Halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde faaliyet gösteren”, “sahte alkol bulunduran ve servis eden”, “Çalışanlarının SGK bildirimlerini yapmayan” ve “Vergi konusunda çeşitli usulsüzlükleri tespit edilen” mekanlara 1 milyon 974 bin 805 lira para cezası kesildiği öğrenildi. İşlem yapılan bazı mekanların belediye ekiplerince kapatıldığı da öğrenildi.

TAKSİCİLERE 777 BİN LİRA CEZA

Polis ekipleri, turistlere kötü davranan ve fazla ücret alan taksicilerle ilgili de son 1 yılda yoğun işlem yaptı. Özellikle turistlerin taksicilerden şikayetler artması üzerine yoğunlaştırılan denetimlerde, 3 bin 132 taksi kontrol edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'yle koordineli yapılan çalışmada bin 38 ticari taksiye toplamda 777 bin 580 TL. ceza kesildi. 52 taksi de trafikten men edildi.

Ülkemizde turizm potansiyeli ve gelirleri en yüksek olan kentlerin başında yer alan İstanbul'da çalışmaların 2019'da daha yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.

HANUTÇULUK NEDİR?

Hanutçuluk, özellikle turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara götüren ve karşılığında işyeri sahibinden yüzdelik kar alan kimse. Hanutçuluk, özellikle turistik bölgelerde uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde turist kafileleri alışveriş yapmaları için belirlenen dükkanlara götürülür ve götüren kişiler bu işten dolayı komisyon/yüzde alırlar. Türkiye’de de yapılan hanutçuluk, turizme ciddi anlamda zarar vermektedir.

Özellikle İstanbul’da çok rastlanan uygulama, Conor Woodman tarafından National Geographic’e hazırlanan Dolandırıcılar Şehri belgeseline konu olmuştur. Belgeselin İstanbul bölümünde hanutçuluğun şehirde turistlere karşı yapılan en yaygın dolandırıcılık şeklinin olduğu anlatılmıştır.