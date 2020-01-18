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  3. 18 Ocak 2020 16:55

Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı

Eski Refah Partisi'nde milletvekilliği yaptıktan sonra kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı
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Eski Refah Partisi’nde milletvekilliği yaptıktan sonra kendisini ‘Mesih’ ilan eden Hasan Mezarcı , 'haramı helal kılma yetkisini kullanarak tesettür mecburiyetini kaldırdığını' söyledi. Sözleri gündem yaratan Mezarcı savcılığın kendisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, kişisel Twitter hesabında savcılığın kendisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Mezarcı, kendisine yöneltilen suçlamanın 'halkın dini duygularını aşağılamak' olduğunu belirtti.

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