6 bin motosiklet trafikten men edildi
6 bin motosiklet trafikten men edildi
Dünya ayağa kalktı ! ABD'den gövde gösterisi
Dünya ayağa kalktı ! ABD'den gövde gösterisi
Ankara'da kanlı gece ! Sesi duyan koştu
Ankara'da kanlı gece ! Sesi duyan koştu
Belediye başkanına şok saldırı girişimi ! Gözaltılar var
Belediye başkanına şok saldırı girişimi ! Gözaltılar var
Bakan açıkladı ! Madencilikte devrim gibi karar
Bakan açıkladı ! Madencilikte devrim gibi karar
Alkışlar sosyal medyanın ''işsizleri'' için ! İşte dahiyane çözümler...
Alkışlar sosyal medyanın ''işsizleri'' için ! İşte dahiyane çözümler...
İşte hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar
İşte hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Temmuz 2017 09:15

Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Menzi Turgut, haşema giydiği için havuzdan çıkarıldı.

Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı
A+ A-

Almanya’nın Dortmund şehrinde Türk vatandaşı Menzi Turgut, haşemalı olduğu gerekçesiyle girdiği havuzdan yetkililer tarafından çıkarıldı.

Mayo giyim kurallarına uymadığı iddia edilen Menzi Turgut, Dortmun’da girdiği havuzda yetkililer tarafından dışarı çıkarıldı.

Eğlence mekanı yetkilileri giriş ücretini geri iade ederek, kurallara uymadığı gerekçesiyle Menzi Turgut’u havuzdan çıkardı. Menzi Turgut’un eşi Erturul Turgut, yaptığı açıklamada, ’’Eşimi yarım tesettür giydiği için havuz dışına attılar. Benim eşim, iki parçalı Burkini giymişti. Standart mayo kumaşından yapılmış bir burkini. Aslında sakıncalı değil. Eğlence mekanın yaptıkları hiç hoş değil. Özür bekliyoruz ’’ dedi.
Öte yandan, eğlence mekanı yetkilisi Carsten Grimpe, herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu ifade ederek, tesettür ile havuza girmenin sağlık kuralları açısından sakıncalı olduğunu, bu nedenle tesettür ile havuza girilmesine izin vermedikleri yönünde açıklamalarda bulundu. Grimpe, Turgut ailesinden özür dilemek istediklerini de sözlerine ekledi.

İHA

havuz , haşema
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM