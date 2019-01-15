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  3. 15 Ocak 2019 21:57

Hastane açıkladı ! Ayşen Gruda'nın son sağlık durumu...

Bir süredir yoğun bakımda olan Ayşe Gruda'nın sağlık durumu hakkında hsatane açıklama yaptı.

Hastane açıkladı ! Ayşen Gruda'nın son sağlık durumu...
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Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Derindere Hastanesi'nden yapılan yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı desteğiyle devam edildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Yanlış duyumları lütfen dikkate almayınız. Sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi. 

Ayşen Gruda, mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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