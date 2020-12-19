Hastanede patlama! 9 kişi hayatını kaybetti

SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybederken, 11 hasta başka hastanelere sevk edildi.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun bakım ünitesinde yedi, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 9 hasta hayatını kaybetti.

Patlamanın yaşandığı hastanenin içinden ilk görüntüler

ÖLENLERİN KİMLİKLER BELLİ OLDU

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

GAZİANTEP VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep valiliği olaya ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, “Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada ise, “Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 11 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı” denildi.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili soruşturmada 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, olayın çıkış nedeni ve sorumlularının tespitine yönelik 2 Cumhuriyet savcısının bilirkişi heyeti ile inceleme yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:

19.12.2020 günü saat 04.45 sıralarında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi görmekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahalinde gerekli incelemeleri yapmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur

VALİDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Yoğun bakımın toplam kapasitesi 20'ydi. 19 kişi yatıyordu. 8'i vefat etti, 11'i diğer hastanelere nakledildi. Yangın başka birimlere sirayet etmeden söndürülmüş. Otopsi devam ediyor. Hastalarımız başka hastanelere nakledildi. Vefat edenlerle ilgili savcılık soruşturma yapıyor. Teknik olarak cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. Denetimlerde herhangi bir aksaklığın olmadığı bir hastane. Olayda yaralı yok. Söz konusu 14 kişi zaten hastanede hasta olarak yatan kişiler” dedi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir." açıklamasını yaptı.





İKİ BAKAN OLAY YERİNDE... "YANGIN OKSİJEN CİHAZINDAN ÇIKTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulundu.

Kent protokolü tarafından Gaziantep Havalimanı'nda karşılanan Koca ve Gül, daha sonra olayın yaşandığı SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesine geçti. Yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Koca ve Gül, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Sabah yangın 4:30 sularında başladı. Yoğun akımlı yüksek oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.

20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19'du. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın özellikle transfer döneminde, 1 hastamız da 4,5 saat sonra nakledildiği hastanede hayatını kaybetmiş oldu. Toplam 19 takip edilen hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak yoğun bakımlarda civardaki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük.

Müfettiş görevlendirmesini anında yapıp soruşturma başlamış oldu. Kusur tespit edildiğinde, vatandaşımız emin olsun, yapılması gereken neyse yapılacaktır. Rabbim böyle felaketler yaşatmasın."

Bakan Abdulhamit Gül ise şu açıklamaları yaptı:

"Milletimizin başı sağolsun. Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmış ve iki savcıyı görevlendirmiştir. İki savcı süreçle ilgili yakından olayı takip etmektedir. 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç hızlı titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. Bu süreçle ilgili bir ihmal herhangi bir konu varsa titiz şekilde araştırılacaktır. Tüm kurumlar gereken neyse yapacaktır."

9 kişinin öldüğü patlamada yaşananlar kamerada