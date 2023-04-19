Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında son durum

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 72 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay ve ilçelerinde hasarlı binaların yıkımına ekipler tarafından devam ediliyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürdü.

Bazı bina sahipleri ise enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekledi.