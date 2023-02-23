Hatay'da bir deprem daha oldu

AFAD Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hatay'ın Defne ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 18.53’te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 9.76 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hatay ve çevre illerden de hissedildi.

Bölgeden anlık durumu bildiren CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "Çok hissettik ve uzun sürdü. Dakikalar önce sallandık. Elektrikler gitti. Bu yolda ışıklar vardı, deprem olduktan hemen sonra ışıklar söndü. Kaç büyüklüğünde bilmiyorum ama benim tahminim 5'in üstünde artçı değildi. Çevremizde bina apartman yok güvenilir bir nokta. O kadar hızlı sallandık ki beşik gibiydi. Deprem üzerine konuşuyorduk deprem oldu. Bulunduğumuz nokta Hatay merkeze biraz uzak bir nokta. İtfaiye ekiplerinin araçlarını park ettiği bir alandayız. Dakikalar önce bu depremi yaşadık, otobüsün içinde beşik gibi sallandık. Bu sarsıntılar oldukta bölgede insanlar ciddi tedirgin oluyor. Bazı varandaşlar çadıra bile girmek istemiyor. Deprem fırtınası bitmiyor, korku endişe geçmiyor. Merkez üssü Defne. 6,4 büyüklüğündeki depremin de merkezi Defne'ydi." ifadelerine yer verdi.