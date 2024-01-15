  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'da borç meselesi: Arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

Hatay'da borç meselesi: Arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

Hatay'da borç meselesi: Arkadaşının kulağını ısırarak kopardı
Güncelleme:

Hatay'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K. (55), arkadaşı İ.K.'nin (52) kulağını ısırarak bir parçasını kopardı.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi 61 Sokak'taki bir evin bahçesinde İ.K. ile arkadaşı E.K. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüdü.

KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Taraflar birbirine girerken, E.K. arkadaşı İ.K.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı.

E.K. de başından darbe aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulansa alınırken, kopan kulağın parçası sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 arkadaş İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler ısırma borç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOKİ'nin Ocak ve Şubat ayı için 10 ilde 4 bin 646 konutluk 21 konut ihalesi TOKİ'nin Ocak ve Şubat ayı için 10 ilde 4 bin 646 konutluk 21 konut ihalesi MHP 3 il ve 52 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 3 il ve 52 ilçede daha adaylarını açıkladı Türk doktorun skandal gizli kamera görüntüleri Türk doktorun skandal gizli kamera görüntüleri Masa başında çalışanlara '''hayat kurtaran'' uyarılar Masa başında çalışanlara '''hayat kurtaran'' uyarılar FAST sisteminde arıza! Para transferleri durdu FAST sisteminde arıza! Para transferleri durdu ''Kaçırıldım'' diyen kızın yalanı ortaya çıktı ''Kaçırıldım'' diyen kızın yalanı ortaya çıktı Türkiye'de en popüler erkek bebek ismi değişti Türkiye'de en popüler erkek bebek ismi değişti Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı ediliyor Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı ediliyor 2024 yılının otomobil kampanyaları belli oldu 2024 yılının otomobil kampanyaları belli oldu Yanardağ patlaması ortalığı cehenneme çevirdi: Lavlar yerleşim yerine ulaştı Yanardağ patlaması ortalığı cehenneme çevirdi: Lavlar yerleşim yerine ulaştı