Hatay'da terör operasyonu: 33 gözaltı

Hatay'da terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 17'si DEAŞ, 16'sı PKK/KCK üyesi olmak üzere toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kartuş ile 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

DHA