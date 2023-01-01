Hatay'da terör operasyonu: 33 gözaltı
Hatay'da terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 17'si DEAŞ, 16'sı PKK/KCK üyesi olmak üzere toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kartuş ile 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
DHA
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