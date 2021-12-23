Hatice Aslan'dan yıllar sonra samimi itiraflar

Annemizi Saklarken dizisi ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Hatice Aslan Zorlu PSM Youtube kanalında yayınlanan ‘Teras Noir’ programına konuk oldu.

Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki performansı ile hayatımıza giren yıldız oyuncu Hatice Aslan şu günlerde Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi’nin canlandırdığı ‘Dündar’ karakterinin ablası ‘Benan’ ile karşımıza çıkıyor.

Başarıı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren efsane oyuncu, Zorlu PSM Youtube kanalında yayınlanan ‘Teras Noir’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Çok zor senaryo reddederim"

Bugüne kadar ekranlarda pek çok farklı rolü başarıyla canlandıran oyuncunun geniş ve renkli bir karakter skalası var. Usta oyuncu bu konuda, “Çok zor senaryo reddederim, sadece karakteri merak ederim, dizi tutar mı? tutmaz mı? diye düşünmem” açıklamasını yaptı.

Aslan, "Kelimelerle aran pek iyi değilmiş?" sorusunu soran Tunçer'e şu cevabı verdi; "Esasen var olan kelimelerden bahsediyorum, biraz bu konuda çelişkilerim var. Bazı kelimelerde durur düşünürüm, 'Bu ne yani, ben bu kelimeyi neden tam olarak yaşayamıyorum?' derim..."

"Bazı kelimelerle yabancılaşma yaşıyorum"

"Bazı kelimelerin sanki tam anlamı o değilmiş gibi bir yabancılaşma yaşıyorum. Mesela 'kız' kelimesi... Kadına şiddetin ön planda olduğu bu günlerde 'kız' ve 'oğlan' diyerek kızmaktan gelen 'kız' kelimesini vurgulamış oluyoruz. Bu sebeple kız çocuğu dendiğinde ona kızmak anlamında bir şey söylüyoruz. Bu da insanın beyninin arka planında başka şeyler çağrıştırıyor...

Bir kitapta 'kız çocuğu yerine neden gül çocuğu demiyoruz?' sorusuna denk gelmiştim. Gerçekten de kız çocuklarına gül ve gülmek gibi tanımlamalar çok yakışıyor."

"Sorumluluk olmadan bu işin içinde olamazsın"

Aslan, Tunçer'in "Oynarken bir sorumluluk hissediyor musun yoksa o an sorumluluğu bıraktığın bir nokta oluyor mu senin için?" sorusuna "Elbette sorumluluk hissediyorum. Zaten sorumluluk duygusu olmasa bu işin içinde olmazsın. O sorumluluğu yüklenmek güzel bir şey. Çünkü yaptığım işin içinde oyuncu arkadaşlarım var, yeni mezun arkadaşlarım ve bize zamanını harcayan seyirciler var ki bu zaman çok değerli. Kimsenin izlerken harcadığı zamanı boşa gitsin istemem. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Oyuncu, Tunçer'in "Fazlasıyla beynimizin bir yerlerinde yer etmiş, bir jenerasyonu anlatan ve çocukluğumuzda hepimize etkisi olan 'Ferhunde Hanımlar' dizisi ile ilgili neler söylerdin?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bir Ankara dizisidir 'Ferhunde Hanımlar' ve Ankara'nın ilk uzun soluklu sitcom televizyon dizisidir. Seynan Levent, o zamanlar Akşama Doğru programını tatlı, hoş, lahuti bir sesle yapıyordu ve şahane bir programdı...

"Sete sürekli elimizde bir bavul ile geliyorduk"

Bir gün Seynan Hanım, TRT binasındaki ofisine çağırdı bizi ve böyle bir dizi yapmak istiyorum dedi. İşte bana 'Sen ortanca kızsın, Necla karakterisin' dedi ve başladık projeye. Ben de o zamanlar tiyatro yapıyorum ve dizi çok yeni bir alandı benim için. Ben o zamanlar gidip dizideki Necla karakterim için kıyafet alışverişi yapıyordum 'Aa bu çok yakışır Necla'ya' deyip alıyordum.

Yani Necla'nın giydiği tüm kıyafetler, daha doğrusu tüm karakterlerin kıyafetlerini oyuncular kendisi seçip sete getiriyordu. Biz sete sürekli elimizde bir bavul ile geliyorduk o zamanlar. Kısaca biz yedi yıl boyunca o sette ölümler, doğumlar, evlilikler yüzlerce olaya şahit olduk. Bugün de halen o alışkanlığım, kimsenin işine çok karışmamak şartıyla sürer. Karaktere yakışacak bir kostüm, aksesuar oldu mu sete getiririm çünkü katkı sağlamak hoşuma gidiyor."

Hatice Aslan, Ferhunde Hanımlar dizisinde giydiği bütün kıyafetlerin kendisine ait olduğunu ve karakteri için düzenli alışveriş yaptığını, o dönem her oyuncunun bu şekilde sete gittiğini söyledi.

Hala bu özelliğinin devam ettiğini söyleyen Hatice Aslan, ‘Benan’a yakışacağını düşündüğüm bazı kıyafetleri halen Annemizi Saklarken’in setine getiririm' şeklinde konuştu.



Bunu yaparken kimsenin işine müdahale etmemeye de özen gösterdiğine dikkat çeken Hatice Aslan, ‘O dönemden günümüze neyi taşımak isterdiniz?’ sorusuna, “Taşıdığımız amatör ruh ve karakteri sahiplenme ruhunu” yanıtını verdi.