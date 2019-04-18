Hatice ile Muammer Ketenci buzları eritti

Modacı Muammer Ketenci, transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen ve kalçasını açarak geceye damga vuran Hatice hakkında, "Kıyafeti açmak istediği söyledi, 'Seni öldürürüm, sakın' dedim. Hatice'ye asla izin vermedim, resmen kullanıldım. Yazıklar olsun. Hatice'nin yaptığı üçkağıtçılık. Bir daha asla defileye çıkarmam" demişti.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; bu olayın ardından eski dostlar Hatice ile Muammer Ketenci, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Ketenci, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, Hatice ile sadece iş konusunda bir araya geldiklerini söyledi.