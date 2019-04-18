SON DAKİKA
YSK KHK'LI ADAYLARLA İLGİLİ YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Nisan 2019 16:37

Hatice ile Muammer Ketenci buzları eritti

Hatice, geçtiğimiz günlerde podyuma çıktığı bir defilede kalçasını göstererek olay yaratmıştı. Ünlü şarkıcı ile onu podyuma çıkaran modacı Muammer Ketenci arasında günlerce süren polemik yaşanmıştı.

Hatice ile Muammer Ketenci buzları eritti
A+ A-

Modacı Muammer Ketenci, transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen ve kalçasını açarak geceye damga vuran Hatice hakkında, "Kıyafeti açmak istediği söyledi, 'Seni öldürürüm, sakın' dedim. Hatice'ye asla izin vermedim, resmen kullanıldım. Yazıklar olsun. Hatice'nin yaptığı üçkağıtçılık. Bir daha asla defileye çıkarmam" demişti. 

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; bu olayın ardından eski dostlar Hatice ile Muammer Ketenci, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 

Ketenci, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, Hatice ile sadece iş konusunda bir araya geldiklerini söyledi.

muammer ketenci , buz , hatice
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM