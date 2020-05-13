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  3. 13 Mayıs 2020 08:34

Hava sıcaklıkları bir anda artacak; Afrika sıcaklıkları geliyor!

Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca da hava sıcaklıkları hızlı bir şekilde artacak. İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 33 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları bir anda artacak; Afrika sıcaklıkları geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin geri kalanında ise yaz havası hakim olacak. Hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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