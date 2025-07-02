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Havada arızalanan yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada arızalanan yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
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Air Arabia'ya ait Sharjah-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Air Arabia'ya ait ABY287 sefer sayılı, Airbus A320-214 tipi yolcu uçağı, Sharjah Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere havalandı. Kalkıştan 3,5 saat sonra uçağın tek motorunda arıza meydana geldi. Motor arızası nedeniyle uçak, en yakın ve uygun havalimanı olan Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi. 1'i bebek 138 yolcusu bulunan uçak, havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.  

DHA

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Etiketler birleşik arap emirlikleri air arabia yolcu uçağı motor arızası
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