Havada sigara krizi! Yolcu uçağı iniş yapmak zorunda kaldı

Ankara-Stockholm seferini yapan SunExpress havayollarına ait uçakta bulunan bir yolcu uçuş esnasında sigara içti. Bunun üzerine uçak Berlin'e iniş yapmak zorunda kaldı. Sigara içen yolcu uçaktan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, SunExpress’in TC-SPA kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı Stockholm seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçak Almanya Hava Sahası üzerinde seyir halindeyken yolculardan biri sigara içmeye başladı. Kabin ekipleri yolcuyu uyarırken, durumu uçağın pilotuna bildirdi. Olay üzerine uçağın pilotu Almanya Berlin Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü irtibata geçerek durumu bildirdi ve iniş için izin istedi. Uçak sorunsuz bir şekilde Berlin Havalimanı’na iniş yaparken, kural dışı yolcu Alman polisi tarafından uçaktan indirildi. Uçak yakıt ikmalinin ardından Stockholm seferine devam etti.

DHA