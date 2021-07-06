Havalar ısındı, acı haberler art arda geldi
Havaların ısınmasıyla birlikte uyarı ve önlemlere rağmen boğulma haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonu 6'sı çocuk 10 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Haftasonu peş peşe boğulma haberleri geldi. 2 günde 10 kişi yaşamını yitirdi.
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Ö., Antalya'da denize girdi.
Ancak bir süre sonra kayboldu. Denizden baygın şekilde çıkarılan 33 yaşındaki Ö. kurtarılamadı.
İzmir'de gölete giren 18 yaşındaki Serkan E. de gözden kayboldu..
Arkadaşının ihbarıyla suda arama yapıldı. Gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Tekirdağ'da 16 yaşındaki Hüsamettin A., denizde çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Burdur'daki Salda Gölü'nden de acı haber geldi. 15 yaşındaki Mehmet Y.'nin cansız bedeni, 6 metre derinlikte bulundu.
Adana'da 17 yaşındaki Murat A., Yumurtalık halk plajından denize girdi.
Sabah suda hareketsiz birinin olduğunu görenler, sağlık ekiplerine haber verdi..
A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Muğla Bodrum'da 15 yaşındaki Beritan T., denizde batıp çıkıyordu..
Sudan çıkarılan çocuk kurtarılamadı..
Bursa'da denize giren 38 yaşındaki Engin Ö. de çırpınmaya başladı.
Çevredekiler yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan Ö. hayatını kaybetti.
Manisa'daki Gediz Çayı'nda 26 yaşındaki Seyhan A.'nın cansız bedeni bulundu. 30 metre uzaklıkta da kıyafetlerine rastlandı. A.'nın boğulduğu düşünülüyor.
Sinop'ta denize girmenin yasak olduğu bölgede uyarılara aldırış etmeyenler artınca cankurtaran görevlendirildi.
14 yaşındaki Emirhan B. de sudaydı ancak gözden kayboldu..
İddiaya göre cankurtaran, çocuğu kurtarmak yerine can simidi attı.
B., 20 dakika sonra sudan çıkarıldı ama kurtarılamadı.
Aydın'da sulama kanalına giren 13 yaşındaki Ömer Y. da akıntıya kapıldı.
Çocuğun cansız bedeni bulundu.
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