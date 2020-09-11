Havalı Tüfekler Ve Havalı Tabancalar Hakkında Yasal Mevzuat Nedir?

Havalı tüfek ve havalı tabancalar son zamanlar da kişiler tarafından sık sık tercih edilen tüfek ve tabanca türleri arasında yer almaktadır. Havalı tüfekler ve havalı tabancalar hakkında ki yasal mevzuat ile ilgili detaylı bilgiye geçmeden önce detaylı bir şekilde havalı tüfek ve havalı tabancaları incelemek gerekmektedir. Şimdi gelin havalı tüfek ve havalı tabancanın ne olduğunu inceleyelim.

Havalı Tüfek Nedir?

Havalı tüfek, hava basıncı CO’ ve elektrikli olan tüfekleri ifade etmektedir. Kendi içerisinde bir çok çeşidi olan havalı tüfekleri kişiler kendi zevk ve ihtiyaçlarına göre rahatlıkla tercih edebilmektedir. Bu doğrultuda kişilerin farklı ihtiyaçlara göre de farklı havalı tüfek modellerini tercih edebildiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra pnomatik sistemli olan havalı tüfekler ile diğer havalı tüfek modellerine göre çok daha yoğun bir şekilde talep görmektedir. Siz de kendi zevk ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda havalı tüfek modellerini satın alabilir ve sahip olabilirsiniz. Peki, havalı tabancı nedir?

Havalı Tabanca Nedir?

Havalı tabanca sıkıştırılan hava aracılığı ile etrafa saçma atabilen tabanca çeşitlerinden bir tanesidir. Tıpkı havalı tüfeklerde olduğu gibi birbirinden farklı özellikler de çeşitleri bulunan havalı tabancayı siz de tercih ederek ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Günümüzden bir 10 yıl öncesine gidildiğinde havalı tabanca kullananların sayısının son derece az olduğunu görebilmemiz mümkündür. Oysa ki günümüzde pek çok kişi son derece yoğun bir şekilde havalı tabanca modellerini tercih etmektedir.

Havalı Tabancı Taşıma ve Havalı Tüfek Cezası

Havalı tabanca taşıma ve havalı tüfek cezası ile ilgili ‘Avda ve Spordan Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’ da çeşitli açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu kanunda havalı tabancalar ile ilgili yer alan maddeler şu şekildedir: ‘Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapan fabrika, ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar ile av bıçaklarının yapılması, satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması bu Kanun hükümlerine tabidir’ ‘Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan (...) (2) mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.’

Kanunda geçen maddelerden de anlaşılabileceği gibi havalı tabanca taşıma suç mu sorusunun cevabının hayır olduğunu ve havalı tabanca, havalı tüfek taşıyan kişilerin herhangi bir şekilde cezalandırılmayacağını ifade edebiliriz. Eğer siz de kendiniz için bir tabanca istiyorsanız havalı tabanca modellerini tercih edebilirsiniz. Bu noktada kendiniz için en uygun havalı tabancaları inceleyerek kolaylıkla satın alabilirsiniz.