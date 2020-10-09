Hayalet' kıyafetli koronavirüs uyarısı görenleri şaşırttı

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Koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen İlayda Gürbüz ve yanındaki arkadaşı, beyaz örtüyü üzerlerine alarak, 'hayalet' kılığına girerek sokaklara çıktı.
Gençler, "Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor' diyerek salgına dikkat çekti. 2 arkadaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı.
2 genci görenler fotoğraf çektirdi.
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