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  3. 09 Ekim 2020 21:40

Hayalet' kıyafetli koronavirüs uyarısı görenleri şaşırttı

Karabük’te 2 arkadaş, farkındalık yaratmak amacıyla beyaz örtüyü üzerlerine alıp, "Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor" diyerek maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Hayalet' kıyafetli koronavirüs uyarısı görenleri şaşırttı
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Koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen İlayda Gürbüz ve yanındaki arkadaşı, beyaz örtüyü üzerlerine alarak, 'hayalet' kılığına girerek sokaklara çıktı.

Gençler, "Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor' diyerek salgına dikkat çekti. 2 arkadaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı.

2 genci görenler fotoğraf çektirdi.

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