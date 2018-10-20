Haydar Baş'dan olay suçlama: ''90 milyon TL'lik şantaj yapıldı''

Uzun yıllar ortak iş yapan Haydar Baş ile Mustafa Eraslan’ın arası, 5 yıl önce açıldı.

Mustafa Eraslan, Haydar Baş’ın adamlarının kendisinden baskı ile boş senet alıp, tahsil ettiklerini, aldıkları vekaletname ile de mal varlığına el koyduklarını öne sürüp, şikâyetçi oldu.

Haydar Baş ise, bu senetlerin ve mal varlığının ise, aralarındaki ticari ilişkiler nedeni ile, Mustafa Eraslan’ın kendi iradesi ile verildiğini söyleyip, suçlamaları reddetti.

Davanın son duruşmasında ise ilginç bir gelişme yaşandı.

Haydar Baş’ın avukatı Lütfullah Önder şöyle konuştu:

“16 Temmuz 2018 tarihli duruşmadan hemen sonra Mustafa Eraslan’nın avukatı Selim Yavuz, arkadaşımız Fuat Şengül’ü arayarak buluştular. Bu görüşmede bazı kişilerin ismini kullanarak 14 Milyon 750 bin dolar ödenmesi halinde işin çözüleceğini aksi haldeyargılamanın kendi kontrollerinde yürüdüğünü söyledi. Sonrasında ismi geçen bazı kişiler ile bizzat ben görüştüm. O kişilerde yanımda şahit varken – istenen parayıödemezseniz ceza alacaksınız- dediler.

Mahkemenin önceki başkanının bu dosyayüzünden gittiğini, yeni heyet oluşturulurken katkılarının olduğunu, talep edilen parayı ödemek dışında çıkar yol olmadığını ifade ettiler. Hatta beyanda bulunan şahıs, -SelimYavuz benim de avukatımdır- dedi.

Bunun üzerine Selim Yavuz beni telefonla aradı. Ben; Mustafa Eraslan’nın bu ticari ilişkide borçlu olduğunu, bunun bu ticari ilişkiyi bilen herkes tarafından çok iyi bilindiğini, bu borcun ne kadarının ödeneceği, ne kadarından feragat edileceğini konuşacaksak konuşalım. Biz para isteyeceğiz deyince buluşup konuşmadık.” Şeklindeki beyanları duruşma zaptına geçti.

İşte bu ilginç talep ve sözler duruşmada hazır bulunan avukat Selim Yavuz’a soruldu. Mustafa Eraslan’ın avukatı Selim Yavuz, söz konusu iddia üzerine görüşmeyi doğrulayarak “Müvekkilim Mustafa Eraslan kendisinden ‘yağmalanan’ paraların kendisine ödenmesini bu durumda uzlaşabileceğimizi Fuat Şengül’e buluşmamızda söyledim. Fuat Şengül konunun muhatabı olmadığını söyledi. Müvekkilimin 14 milyon küsur dolar zararı vardır. Bu ödenmezse şikâyetimizin devam edeceğini söyledim” dedi.

Avukat Selim Yavuz, davaya konu olan 6 milyon liralık meblağ yerine yaklaşık 90 milyon liraya tekabül eden 14 milyon 750 bin dolarlık ödeme talebinin neden yapıldığını ise açıklamadı.

Duruşma 28 Aralık’a ertelendi.

Şantaja ilişkin iddia ve itirafların zabta geçmesinden sonra Av.Lütfullah Önder; Dosyaya yeni bir delil girmediği halde tedbir kararları verildiğini, Maddi olayın aydınlatılması için delillerin araştırılmasına yönelik tevsi tahkikat taleplerinin reddedildiğini ve savunma için talep ettikleri sürenin verilmediğini ifade ederek mahkeme heyetinin tarafsız olmadığı kuşkusunun oluştuğunu gerekçesi ile reddi hakim yapma konusunda takdiri avukatlarına bıraktığını ifade etti. Sanık avukatları ayrı ayrı savunma yaptılar. Reddi hakim yapmadılar. Mahkeme, duruşmayı 28 Aralık tarihine erteledi.