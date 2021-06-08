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Hayvan hakları yasası için beklenen açıklama geldi

Hayvan hakları yasası için beklenen açıklama geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı'' mesajını paylaştı.

Bakan Gül, Twitter hesabından, bakanlık bahçesinde bakanlık personeli tarafından bakılan 'Kahve' adlı kedi ile yavruları 'Güneş' ve 'Duman'ın fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafların birinde Bakan Gül'ün 'Güneş'i kendi elleri ile beslediği görüldü. Bakan Gül paylaşımında ayrıca, hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamele, öldürme gibi eylemlerde hapis cezası öngören hayvan hakları ile ilgili yasa teklifine ilişkin, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Gül'ün zaman zaman bakanlık bahçesindeki anne ve yavrularıyla ilgilendiği öğrenildi.

Etiketler adalet bakanı abdulhamit gül hayvan hakları yasası
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