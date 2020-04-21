Hayvan severlerden ceza sitemi

Sokağa çıkma yasağından özellikle hayvan severler mağdur oldu. 31 ilde, hayvanlarını gezdirmek için dışarıya çıkan kişilere ceza kesildi.

Konu ile alakalı Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Kurucu Onursal Başkanı Şebnem Aslan, şu açıklamayı yaptı:

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesindeki ‘sokağa çıkma yasağından muaf olanlar’ maddesine, hayvanını besleyen ve dolaştıran hayvan severler de eklendi.

Fakat ne yazık ki valiliklere gönderilen bu genelge, karakollara ulaşmadığı için hayvan severlere ceza kesilmeye devam edildi.

Bu genelgenin tüm karakollara ulaşması gerekiyor.

”ACİLEN KARAKOLLARA TEBLİĞ EDİLMELİ”

23-24-25-26 Nisan tarihlerinde 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında hayvanlarımızın aç kalmamaları için şimdi bu genelgenin acilen Türkiye genelindeki tüm karakollara tebliğ edilmesini ve bu konuda bilgilendirilmelerini istiyoruz.