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Hazar Denizi'nde büyük patlama! Patlama anı kamerada...

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Güneydoğu Avrupa ve güneybatı Asya'da bulunan, dünyanın en büyük gölü veya tam teşekküllü bir deniz olarak sınıflandırılan Hazar Denizi'nde çok şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Patlamanın şiddetine ilişkin ilk fotoğraflar da geldi. Atom bombasını andıran patlama sonucunda, gökyüzünün bir anlığına kızardığı görülüyor.

 SOCAR'DAN PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi.

Etiketler Hazar Denizi patlama büyük patlama
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