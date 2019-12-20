HDP'li milletvekili Mehmetçik'e ateş açan teröristi masum ilan etti!

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Ağrı'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de geçen günlerde ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin Türk askerine ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

HDP'Lİ VEKİLE GÖRE ONLAR 'KÖYLÜ'

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, öldürülen teröristlerden "köylüler" olarak bahsetti.

Türk askerini katliam yapmakla suçlayan küstah vekil, herkesin terörist ilan edildiğini söyledi. Ancak görüntülerde PKK'lı teröristlerin JÖH ekiplerine ateş açtığı net bir şekilde görülüyordu.

İŞTE HDP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN MASUM DEDİĞİ TERÖRİSTİN MEHMETÇİK'E ATEŞ AÇTIĞI AN: