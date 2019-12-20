  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Aralık 2019 13:40

HDP'li milletvekili Mehmetçik'e ateş açan teröristi masum ilan etti!

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, TBMM'te yaptığı konuşmada Ağrı'da öldürülen 4 teröristten 'köylüler' olarak bahsederken, Türk askerini katliam yapmakla suçladı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Ağrı'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de  geçen günlerde ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin Türk askerine ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

HDP'Lİ VEKİLE GÖRE ONLAR 'KÖYLÜ'

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, öldürülen teröristlerden "köylüler" olarak bahsetti.

Türk askerini katliam yapmakla suçlayan küstah vekil, herkesin terörist ilan edildiğini söyledi. Ancak görüntülerde PKK'lı teröristlerin JÖH ekiplerine ateş açtığı net bir şekilde görülüyordu.

İŞTE HDP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN MASUM DEDİĞİ TERÖRİSTİN MEHMETÇİK'E ATEŞ AÇTIĞI AN:

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çatışma , terör , pkk , hdp , köylü , milletvekili , terörist , mehmetçik , taciz ateşi , masum , masum köylü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM