Hepsimedikal.com.tr Yenilendi!

Uzun yıllardır aile sağlığı merkezlerinin tıbbi cihaz ve medikal malzeme ihtiyacını karşıladığı Hepsi Medikal yenilendi!

Uzun yıllardır aile sağlığı merkezlerinin tıbbi cihaz ve medikal malzeme ihtiyacını karşıladığı Hepsi Medikal yenilendi!



Artık çok daha geniş bir ürün çeşidi yelpazesi sunan internet sitesi üzerinden ihtiyaç duyulan malzemelerin tamamına kısa zamanda ulaşılabiliyor. Hizmet sunmaya başladığı ilk günden bu yana kaliteden asla ödün vermeyen internet sitesi, sağlık kuruluşlarını en kaliteli medikal ürün çeşitleriyle buluşturuyor.



Yenilenen ara yüzü ile tıbbi ürün çeşitlerine ulaşmak ve sipariş vermek de artık çok daha kolay hale geldi. Kullanıma sunulan ürün çeşitleri ayrı koleksiyonlar halinde ziyaretçiler ile buluşuyor. İnternet sitesini ziyaret edenler ise ihtiyaçları olan ürünlere sadece saniyeler içerisinde ulaşabiliyor ve tek tıkla sepetine atarak sipariş işlemini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda site üzerinden marka seçimi yapmak da mümkün hale geldi!



Sadece belirli markaların aile hekimliği malzemelerinin kullananlar tüm ürünleri gözden geçirmek zorunda kalmayacak. Marka seçimi yapılması durumunda sadece ziyaretçilerin seçtiği markaların ürünleri listeleniyor. Aynı zamanda ürünlerin stok durumunun da gözlemlenmesi mümkün olabiliyor. Stokta olan ve olmayan ürünler, kolaylıkla görülebilecek.



Aile Hekimliği Malzemelerinde Geniş Ürün Skalası!



Aile hekimliği merkezlerinin düzenli olarak alışveriş yapması gerekiyor. Malzeme eksiklerinin tamamlanabilmesi için yapılan bu alışverişlerde online siparişler daha sık tercih ediliyor. İşte bu noktada da devreye yine Hepsi Medikal giriyor. Çünkü aile hekimliği malzemelerinin tümünü tek bir koleksiyon içerisinde kullanıma sunan internet sitesi geniş ürün çeşidi yelpazesi beklentisini karşılamayı başarıyor.



Hepsimedikal.com.tr adresine gelişmiş filtreleme seçenekleri de eklendi. Bu kapsamda bir fiyat aralığı belirleme şansı da tüm ziyaretçilere sunulan özellikler arasında yer alıyor. Böylelikle sadece belirlenen fiyat aralığına uygun olan ürün çeşitleri listeleniyor ve bütçe dostu bir alışveriş yapma imkanı da doğuyor.



Sağlık görevlileri için özel olarak dizayn edilen üniforma modelleri de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kadın ve erkek cerrahi üniforma modelleri, bone çeşitleri, sabo terlik modelleri de geniş bir renk ve model skalası sunuyor. Sağlık görevlilerinin üniforma ihtiyacını karşılaması için medikal giyim mağazaları arasında mekik dokumalarına hiç gerek kalmadı. Hepsi Medikal yenilendi ve çok daha yüz güldüren bir alışveriş imkanı sunuyor!