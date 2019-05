''Her şey çok güzel olacak'' sloganının sahibi konuştu

Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganını bulan Berkay, ilk kez konuştu. İmamoğlu ile ilgili duygularını paylaşan Berkay, "Umut görüyorum, çalışma görüyorum, boş vaatler vaadleri vermediğini görüyorum. Onu izlediğim zaman görüyorum. Yapacak mı? Yapacak" dedi.

Berkay ile yapılan söyleşiyi sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "İstanbul’un çocukları, cesur yürekli gençleri için çok çalışacağız. Sevgili Berkay gibi parlak zihinli gençlerimizi vatanımızda tutacak şartları oluşturmak en büyük gayretimiz olacak" yazdı.

31 Mart öncesi Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsüne yanaşan Berkay 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak, Ekrem abi' demişti. İmamoğlu, Berkay'a " Aynen.. Aferin sana delikanlı... Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Bu inanç yeter bize" karşılığını vermişti.