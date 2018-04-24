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  3. 24 Nisan 2018 20:37

Herkes onun cesaretine hayran kalmıştı... Veda ettiler !

Artvin'de derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğulan Melisa Kazan memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Herkes onun cesaretine hayran kalmıştı... Veda ettiler !
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden Melisa Kazan, memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşı Ayşe Balcı'yı kurtarmak isterken boğularak ölen Melisa Kazan'ın cenazesi, memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesine getirildi. Kazan için ilçenin Çağlayan köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Melisa Kazan'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Şükrü Kazan da kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kazandığı subaylık sınavlarının ardından askeri lisede eğitimine başlayacak olan talihsiz gencin ölüm haberiyle yıkılan arkadaşları ve sevenleri de cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. 

Kazan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

türkiye , akıntı , cesaret
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