Herşeyi değiştirecek ifade: ''Hepsi FETÖ'cü''

Ankara'da başlayan 15 Temmuz Çatı Davası'nı ilk günden bu yana takip eden Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasını ilk ortaya çıkaran isimdi. Yaptığı araştırmalarda 1986 yılından bu yana TSK'nın FETÖ işgaline uğradığını tespit etti. Yaptığı soruşturmalardan sonuç alamadığı gibi FETÖ'nün kumpaslarına maruz kaldı. 2009 yılında hukuk tarihine geçecek skandal bir tutuklama ile cezaevine girdi. Cezaevinden çıktıktan sonra FETÖ militanları ile mücadeleye devam etti. TSK'daki FETÖ'cülerle ilgili listeler hazırladı. Bugün "ben Fetullahçı değilim" diyen darbecilerin tamamının o listeler arasında yeralıyor olması, darbenin arkasında FETÖ'nün olduğunun kanıtlarından biri olarak kabul ediliyor.



"Darbeciyim ama Fetullahçı değilim" aslında "ben Fetullah'ı kendi hayatımdan bile önemli görüyorum" itirafı da değil mi?



Elbette! Siz hayatınızda böyle bir savunma gördünüz mü? Bu savunmayı sadece bir FETÖ'cü militan yapabilir. Ankara ve İstanbul'daki davalar FETÖ için çok önemli. Bu Fetullahçı kadrolar TSK içerisinde en üst kademelere gelmiş ve öğrencilik yıllarından bu yana örgütün militanı olmuşlar. Kendilerini yakmak, yaşamlarını feda etmek, geleceklerini karartmak, ömür boyu hapis yatmak onlar için hiç önemli değil. Zaten darbenin başarısız olması durumunda başlarına neler geleceğini biliyorlardı. Bunun bilincinde eğitimi almış insanlar. Fetullah vaazlarında bazı tarihler vererek bunları ümitlendiriyor. Çok yakında çıkacaklarının hayalini kurarak FETÖ'yü 15 Temmuz darbe girişiminin dışında tutmaya çalışıyorlar.



15 Temmuz darbesine katılan hainlerin tamamının Fetullahçı olduğunu mu söylüyorsunuz?



Darbe girişimine katılan subayların tamamını tanıyoruz. Biz bu isimleri yani FETÖ'cü askerler listelerini bütün kurumlara gönderdik. Bizim verdiğimiz isimlerin tamamı darbeye katıldı. Balyoz, Ergenekon kumpasına maruz kalmış ve birlikte cezaevinde kaldığımız arkadaşlarımıza "15 Temmuz darbesine katılanların içinde Atatürkçü diyebileceğiniz tek bir isim var mı" dedik. Tek bir örnek veremediler. Yok çünkü. Atatürkçü ve vatansever subayların o gece 15 Temmuz darbecileri ile nasıl silahlı mücadeleye girdiklerinin görüntülerini ben Anadolu Ajansı'na verdim. "Darbenin içinde sadece FETÖ'cüler yoktu" söylemini Fetullahçı hainler çok iyi kullanıyorlar. Amaçları "vallahi biz yapmadık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemeyen askerler yaptı" yalanını yaygınlaştırmak. Genelkurmay Başkanlığı soruşturma başlattı ve 614 kişinin ifadesini aldı. Sonuç olarak 15 Temmuz darbesinin Fetullahçı hainler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Basın yayın organlarımız bu oyuna gelmemesi lazım. 15 Temmuz darbesini FETÖ yapmıştır. Bu kadar net!



FETÖ'cü darbeciler, örgütü aklamak için TSK'nın genelini darbenin içinde göstermeye çalışıyor. Ne yapılmak isteniyor?



Bunu ilk Akın Öztürk yaptı. Emir doğrultusunda darbecileri sakinleştirmek için gittim dedi. Her ifadelerinde benzer iftiralarda bulundular. Partigöç'ün iftiralarında benzer açıklamalar var. Sürekli emir komuta zinciri içerisinde yapıldığını söyleyerek Fetullahçı örgütü darbenin dışarısına çıkarmaya çalışıyorlar. TSK içerisindeki Atatürkçü subaylara yıkma gayreti görüyorum burada. Ama bunu Türkiye'de tek bir kişi bile inanmıyor. Zaten bu saçma propagandayı Türkiye için yapmıyorlar.