Hileli gıdalar neden açıklanmıyor ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gıda konusunda kamuoyunda güvenli gıda algısına yönelik olumsuzlukların aşılabilmesi için bakanlığın denetim sonuçlarını bir an önce açıklamasını istedi. Gürer, “Piyasada satılan ve üretilen ürünlerle ilgili vatandaşın bilgilendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geçmişte yaptığı açıklamayı hatırlatan Gürer, “Bakanlık, hileli gıda üreten veya ithal eden firmaları açıklama uygulamasını 'bazı mağduriyetler yaşanması' nedeniyle durdurduğunu açıklamıştı. Bu kabul edilebilir bir açıklama değildir” dedi.

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve Kanun kapsamında hazırlanan “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik”gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyunun bilgisine geçmiş yıllarda sunulduğunu hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Bakan Pakdemirli döneminde hali hazırda bir açıklama nedense yapılmadı” dedi.

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer tüketicinin sağlığı ve menfaatinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların güvenilir gıda üretimine teşvik edilmesi amaçlanan denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmamasının sebebini merak ettiğini söyleyerek, “Gıda ile ilgili tek yetkili merci Tarım Ve Orman Bakanlığıdır. Gıda ve gıda ile temas eden maddelerin doğrudan kişiyi ve çevreyi etkilediği unutulmamalıdır. Ülkemizde gıda kaynaklı sağlık sorunlarına yönelik veriler düzenli belirlenip bu bağlamda yapılması gerekenler bir an önce uygulamaya konmalıdır” dedi.

Ülkemizdeki ekonomik kriz ile bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretim maliyetlerinin artmasının yarattığı sorunların altını çizen Gürer, “Gıda güvenliğinin bu bağlamda ikinci plana düşme riski artmaktadır. Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin Bakanlık tarafından titizlikle yapılıp kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. Bir yıldır bakanlığın bu konuda bir açıklama yapmamasının sebebi nedir? Denetimler yapılmamakta mıdır? Yapılıyorsa kamuoyu ile neden paylaşılmamaktadır? Kamuoyu bu konuda açıklama beklemektedir” dedi.