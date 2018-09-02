SON DAKİKA
HALKBANK'TAN KRİTİK ''UCUZ DOLAR'' AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Eylül 2018 11:56

Hırsızın çaldığı şeye inanamayacaksınız !

İzmir'de İzmir Tabipler Odası'na ait küçük bir tabela çalınırken böyle görüntülendi.

Hırsızın çaldığı şeye inanamayacaksınız !
A+ A-

İzmir'in Alsancak'ta İzmir Tabipler Odası'na ait küçük bir tabela çalınırken, ilginç hırsızlık anı kameraya yansıdı.
 
Olay, Alsancak ilçesindeki İzmir Tabipler Odası binasının önünde meydana geldi. Çalışanlar, küçük oda tabelasının olmadığını fark etti ve tabelanın nereye gittiğini merak ederek güvenlik kameralarını inceledi. Kameraları inceleyen kişiler, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi, gece saatlerinde binanın önüne geliyor. Sağı solu kolaçan eden tabela hırsızı, bir anda tabelaya doğru yöneliyor. Hırsız, daha sonra da saniyeler içerisinde tabelayı söküyor ve bölgeden uzaklaşıyor. Hırsızın, Tabipler Odası'nın isminin yazıldığı tabelayı neden çaldığı ise merak konusu olurken, paylaşılan görüntülerin altına onlarca yorum yağdı.

İHA

izmir , izmir tabipler odası , alsancak , tabela , hırsızlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM