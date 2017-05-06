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  3. 06 Mayıs 2017 21:21

Hostesler havada ''lorke lorke'' diyerek halay çekti

MUŞ'un Varto ilçesinden bir etkinlikte sahne almak için İstanbul'a gelen '11 Köyün Koro ve Orkestrası' üyesi çocuklar uçakta hosteslerle birlikte şarkı söyleyip halay çekti.

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Muş’un Varto ilçesine bağlı Hamurpet Ortaokulu’na 3 yıl önce atanan İzmirli Müzik Öğretmeni Aslı Tanrıkulu’nun öğrencileriyle birlikte kurduğu ’11 Köyün Koro ve Orkestrası’, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul’a geldi. Maltepe Belediyesi ve Sansev tarafından organize edilen, İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’nde sahne almak üzere İstanbul’a gelen orkestra grubunun üyelerinin uçakta verdiği müzik ziyafeti renkli görüntülere sahne oldu. Şarkılar eşliğinde eğlenen öğrencilere, uçakta görevli hostesler de ‘Lorke Lorke’ türküsüne eşlik ederek halay çekti. Yaşanan renkli anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

DHA

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