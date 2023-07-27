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HSK kararları Resmi Gazete’de

HSK kararları Resmi Gazete’de
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yükselecek hakimler ve savcıların isim listesi, görev yerleriyle birlikte ilan edildi.

Resmi Gazete’de Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı yayımlandı.

Kararda, yükselmeye tabi adli ve idari yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte yayınlandı.

37 sayfalık kararda, 30 Nisan itibarıyla birinci dereceye yükselip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yer aldı.

Resmi Gazete’de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

“30.04.2023 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.”

Etiketler HSK kararları HSK resmi gazete karar
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