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  3. 30 Mart 2018 17:05

Hücre evinden neler çıktı neler ! Bakın nasıl yapmışlar

Trabzon'da "gaygubet evleri"ne düzenlenen operasyonda kitap şeklinde gizli kasa bulundu.

Hücre evinden neler çıktı neler ! Bakın nasıl yapmışlar
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Trabzon'da FETÖ/PDY soruşturmaları  kapsamında "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda bir evde kitap şeklinde gizli  bir kasa bulunurken, kasanın içinde ise haberleşme için kullanılan cep telefonu  ele geçirildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları  kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek  amacıyla kullandığı 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi deşifre edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  tarafından yapılan operasyonlarda, örgütün bir hücre evinde yapılan aramalarda,  evdeki kitaplar arasına gizlenmiş kitap şeklinde gizli kasa olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri tarafından incelemeye alınan gizli kasa açıldı,  içinde bir cep telefonu bulundu.

Cep telefonunun örgüt üyeleri tarafından gizli haberleşme için  kullanıldığı öğrenilirken, güvenlik güçleri cep telefonu üzerinde incelemelerini  sürdürüyor.

Örgüt üyelerinin yakalanacaklarını almaları üzerine, bazı dökümanları  yırtmaya çalıştığı ve bazılarını ise evin balkonundan aşağı attığı belirlendi.

Öte yandan örgüte ait iki evde 6 bin avro, 10 bin dolar ve 28 bin lira  nakit para da ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 4 adet sahte kimlik tespit edildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında uzun zamandır aranan avukatlar,  askerler, iş adamları ve örgütün sözde Ağrı il ablası da bulunurken, 11 farklı  ilden 20 kişinin ise arandığı öğrenildi

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "gaygubet evi" olarak adlandırılan  6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi deşifre edilmiş, 58 şüpheliden 9'u  öğrenci, ikisi evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi olmak üzere 38  örgüt üyesi gözaltına alınmıştı.

AA

gizli kasa , fetö , trabzon , hücre evi
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